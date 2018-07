Der EUR/USD ist während des amerikanischen Geschäfts in der Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 1,1700 Dollar in eine Konsolidierungsphase eingetreten. Grund dafür ist der Mangel an Konjunkturdaten und fundamentaler Entwicklungen. Zuletzt notierte das Paar auf 1,1698 Dollar und damit 0,2 Prozent im Minus. Die heutigen Daten aus den Vereinigten ...

