Donald Trump deutet per Twitter an, wettbewerbsrechtlich gegen Amazon vorgehen zu wollen. Die Anleger sind nicht begeistert.

Donald Trump hat Twitter einmal wieder benutzt, um ihm unliebsame Unternehmen zu attackieren. Dieses Mal traf es erneut den Internetriesen Amazon und die Zeitung "Washington Post", die dem Amazon-Gründer Jeff Bezos gehört.

In einer Serie von Tweets deutete Trump am Montag an, wettbewerbsrechtlich gegen Amazon vorgehen zu wollen. Die Aktie von Amazon gab daraufhin 2,4 Prozent nach, konnte die Verluste aber begrenzen und stand zuletzt 0,8 Prozent tiefer bei 1798 Dollar pro Anteilsschein. Auch beschuldigte der US-Präsident die Washington Post "ein teurer Lobbyist" für Amazon zu sein.

Die Vorwürfe kommen für das Unternehmen zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt - am Donnerstag veröffentlicht Amazon die ...

