Freiburg (ots) - [...] Schon macht sich ein Teil der Politik den Rassismus-Vorwurf zu eigen. Lässt sich damit die angebliche Rückständigkeit der Gesellschaft nicht wunderbar geißeln? Die Gegenseite führt ihn als Beweis dafür an, dass man aus Nichtdeutschen halt keine Deutsche machen könne. Türkischstämmigen Deutschen bleibt solche Hetze nicht verborgen. Viele von ihnen könnten da empfänglicher werden für die türkische Propaganda. Geschieht das, hieße der Gewinner im Fall Özil am Ende: Recep Tayyip Erdogan. http://mehr.bz/zmbbsj (BZ Plus)



