Heute hat STATS, der weltweite Marktführer im Bereich Sportdaten und -erkenntnisse, die Liste seiner Führungskräfte mit der Ernennung von Dr. Helen Sun zum Chief Technology Officer erweitert. Sun wird die Teams von STATS für Produkte, Engineering, künstliche Intelligenz und Datenerstellung bei der Entwicklung der nächsten Generation von Produkten und Diensten leiten, mit denen Leistungen und Erfahrungen beim Sport revolutioniert werden.

Sun kommt von JPMorgan Chase zu STATS. Zuletzt hatte sie das Amt des Chief Technology Officer der Abteilung Geschäftsbankwesen inne. Seit über 22 Jahren kann Sun auf Erfolge als Technologiestrategin und Vordenkerin verweisen. Ihre früheren Funktionen waren dabei Vice President Cloud-Computing, Informationsmanagement und Architektur bei Motorola Solutions, Senior Director weltweite Unternehmensarchitektur bei Salesforce und Leiterin Unternehmensarchitektur bei Oracle.

"Helen ist führend bei der Transformation von Unternehmen durch innovative Lösungen und wird eine treibende Kraft sein, wenn es darum geht, auf unserem Ruf als weltweit führendes Unternehmen für Sporttechnologie aufzubauen", sagte Carl Mergele, Chief Executive Officer bei STATS. "Aufgrund von Helens tiefgehender Erfahrung und ihrer Kenntnisse ist sie die perfekte Wahl für unsere Arbeit an neuen Produkten, die auf erstklassiger künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen beruhen. Wir freuen uns sehr, dass eine Technologieexpertin von Helens Format zu uns kommt."

Sun hat an der Universität von Toledo einen Ph.D. in Bildungstechnologie und Informationssystemen erworben, bevor sie ihre umfangreiche Führungserfahrung bei mehreren Finanz- und Software-Unternehmen sammelte. Sie wurde vom Chicago Business Journal zur "Business Woman of the Year" ("Geschäftsfrau des Jahres") gekürt und ist Gastsprecherin auf dem Symposium der Universität Chicago "Women in Analytics" ("Frauen in der Analytik"). Am 16. Juli wurde Sun in die "Tech 50 of 2018" von Crain aufgenommen.

"Ich freue mich sehr, dass ich Mitglied eines beeindruckenden Teams werden kann, das sich für die Bereitstellung modernster Lösungen auf der Basis von künstlicher Intelligenz einsetzt und bei Technologie- und Softwareplattformen führend ist", sagte Sun. "Aufgrund des Engagements von STATS für Technologie und Innovationen insbesondere hinsichtlich der Fortschritte bei künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ist dies eine vielversprechende Gelegenheit. Ich freue mich darauf, neue Maßstäbe für die Zukunft von Sport und Technologie zu setzen."

Über STATS

STATS ist Weltmarktführer im Bereich Sportinformationen und bewegt sich im Schnittpunkt von Sport und Technologie. Die weltweit innovativsten Marken, Technologiefirmen, Ligen sowie Dutzende von Teams bei Weltmeisterschaften vertrauen auf STATS, um ihren Weg zum Sieg zu finden. STATS kombiniert die schnellste und genaueste Datenplattform mit Videoanalyse, Sport Content und Forschung, Spieler-Tracking mit neuester künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um unvergleichbare Medien- und Teamleistungslösungen zu bieten. Als Pionier bei Live-Sportdaten beschleunigt STATS weiterhin mit STATS Edge, der ersten leistungsstarken Teamlösung auf Grundlage von KI, die Innovationen in der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.stats.com und folgen Sie STATS auf Twitter @STATS_Insights.

