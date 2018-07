Düsseldorf (ots) - Linken-Chef Bernd Riexinger hat zu entschlossener Ablehnung der Europa-Pläne von Donald Trumps Ex-Wahlkampfchef Steve Bannon aufgerufen. "Niemand braucht eine Europa-Niederlassung von Trumps abgehalftertem Berater, die den Aufwind des Rechtspopulismus und Faschismus mit Geld und Lügen voranbringt", sagte Riexinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Es spreche Bände, "dass der AfD schon jetzt das Wasser im Munde zusammen läuft, wenn sie die Nazi-Millionen wittert", sagte Riexinger. Dass Bannon sein "unheilvolles Wirken" in Europa fortsetze, sei keine gute Nachricht. "Wir müssen Rechtspopulismus und Faschismus entschieden entgegentreten, statt ihnen hinterherzulaufen", so der Linken-Chef. Bannon hatte angekündigt, mit einer Stiftung von Brüssel aus rechtspopulistische Parteien im nächstjährigen Europawahlkampf unterstützen und mit ihnen einen großen "Block" im Europaparlament erreichen zu wollen.



