Carrefour gab am 18. Juli die Übernahme von So.bio bekannt, eine Kette mit Läden, die auf den Vertrieb von biologischen Produkten spezialisiert ist. So.bio hat aktuell acht Läden in dem Südwesten Frankreichs und zwei neue Läden werden in den kommenden Monaten eröffnet. So.bio hat enge Verbindungen mit lokalen und regionalen Erzeugern geknüpft, um die beste...

Den vollständigen Artikel lesen ...