Der französische Opel-Eigner PSA legt am Dienstag (8.30 Uhr) in Paris seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vor. Der Konzern, der auch die Marken Peugeot, Citroën und DS führt, hatte in den ersten sechs Monaten weltweit knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von gut 38 Prozent.

Nach Einschätzung des deutschen Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer wird Opel seine Eigenständigkeit weitgehend verlieren. Beobachter erwarten, dass PSA-Konzernchef Carlos Tavares auch zur Zukunft des Opel-Entwicklungszentrums in Rüsselsheim gefragt werden wird. Für das Zentrum werden nach früheren Angaben von Opel mehrere Optionen geprüft, darunter sind strategische Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Opel war im vergangenen August von PSA übernommen worden./cb/DP/he

ISIN FR0000121501

AXC0019 2018-07-24/05:50