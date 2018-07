Unternehmen schließen sich zur Beschleunigung des Online-Marktes für Business Catering in Europa zusammen

ezCater, der weltweit größte Online-Marktplatz für Business Catering, hat heute die Übernahme von GoCater, der in Paris ansässigen Catering-Plattform, bekannt gegeben. Die Übernahme erfolgt nach der Series-D Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von ezCater und erweitert die Präsenz des Unternehmens in Europa.

"Es ist großartig, Marktführer in den USA zu sein, trotzdem freuen wir uns darauf, Kunden und Cateringpartner weltweit zu unterstützen", sagte Stefania Mallett, Mitbegründerin und CEO von ezCater. "GoCaters Einfallsreichtum, das hohe Talentniveau und die Unternehmenskultur gehen Hand in Hand mit unseren Werten. Zusammen wollen wir viel erreichen."

Geschäftsleute auf der ganzen Welt nutzen Catering, um ihren Umsatz und ihre Produktivität zu steigern. Unternehmen geben in den USA jährlich 22 Milliarden US- Dollar (Quelle: Technomic) und in Europa 17 Milliarden US-Dollar (Quelle: GIRA) für Business Catering aus. Sowohl ezCater als auch GoCater wurden entwickelt, um die einzigartigen Bedürfnisse von Geschäftsleuten zu erfüllen. Ihr Fokus ist dabei auf Kundenservice und Funktionen wie zentralisierte Rechnungsstellung, Catering- spezifische Bewertungen und Online-Belege für eine einfache Spesenabrechnung gerichtet.

"Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, Firmenkunden zu bedienen und Tools zu entwickeln, die es Restaurants und Caterern erleichtern, Geschäftsleute zu verpflegen", sagte Stephen Leguillon, Gründer und CEO von GoCater. "Wir haben sofort erkannt, dass ezCater unsere Vision teilt. Die Zusammenarbeit mit der Nummer 1 in diesem Segment ermöglicht es uns, in ganz Europa und darüber hinaus zu expandieren."

In weniger als 2 Jahren hat GoCater Hunderte von Catering-Partnern in ganz Frankreich und Deutschland gewonnen und bedient nun Tausende von Geschäftskunden. Als Teil von ezCater wird GoCater sein Partner-Netzwerk drastisch erweitern, indem es die europäischen Standorte beliebter US-Restaurants sowie viele weitere europäische Cateringketten, unabhängige Caterer und Restaurants mitaufnimmt.

ezCater ist der weltweit größte Marktplatz für Business Catering. Die Online-Bestellungen, Bewertungen und Rezensionen in Sachen Pünktlichkeit sowie der preisgekrönte Kundenservice von ezCater helfen Geschäftsleuten aus Firmen aller Größen und Branchen, Meetings erfolgreicher und engagierter zu gestalten. ezCater unterhält Partnerschaften mit über 60.000 Restaurants und Caterern, die seine Produktsuite zur Verwaltung, Analyse und zum Wachstum ihres Catering-Geschäfts nutzen. Für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie www.ezcater.com.

GoCater, ein Unternehmen von ezCater, ermöglicht es Unternehmen, alle ihre Catering-Lieferaufträge online zu buchen und ihre Catering-Ausgaben zu kontrollieren. Unternehmen können Hunderte von lokalen Caterern und Restaurants online finden, sie vergleichen und bei ihnen bestellen. Geschäftskunden profitieren von engagierten Kundenbetreuern, der Möglichkeit, Budgets festzulegen und konsolidierte Rechnungen zu erstellen, während die Catering-Management-Tools von GoCater den Caterern helfen, ihre Bestellungen zu kontrollieren und zu vereinfachen. Die Plattform ist derzeit in Frankreich und Deutschland verfügbar.

