Experten warnen vor einem "ökonomischen Analphabetismus in Deutschland": Das Wirtschaftswissen der jungen Generation ist oft gering. Gründe für die Misere gibt es gleich mehrere.

Wenn sich Achim Wambach mit seinen Kindern über Wirtschaftsfragen unterhält, ist er bisweilen völlig konsterniert. "Was die Kinder in der Schule lernen, ist streckenweise komplett falsch. Vor allem Außenhandel und Globalisierung werden zu negativ abgehandelt", ärgert sich der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.

Die Folgen solcher Lehrdefizite müssen dann unter anderem Kolleginnen wie Heike Walterscheid ausbaden, VWL-Professorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Wenn sie Erstsemester in ihrer Mikroökonomie-Vorlesung begrüßt, unternimmt die Volkswirtin am Anfang stets einen Wissens-Check. Ihr Fazit: "Ökonomische Vorkenntnisse aus den Gymnasien sind nur spärlich vorhanden." Obwohl sie sich für ein Wirtschaftsstudium entschieden hätten, könnten viele Studierende wesentliche Elemente der Marktwirtschaft nicht einordnen. "Die Rolle des Unternehmers, die Bedeutung von Eigentum, Eigenverantwortung und Wettbewerb - alles überwiegend weiße Flecken."

Was Wambach und Walterscheid mit Sorge registrieren, ist nicht nur von anekdotischer Evidenz. Mittlerweile gibt es eine Reihe von Studien zur ökonomischen Allgemeinbildung in Deutschland. Sie sind von unterschiedlicher Qualität, manche einfach gestrickt, andere komplex. "Aber keine einzige Studie kommt zu einem guten Ergebnis", weiß Dirk Loerwald, Professor für ökonomische Bildung an der Universität Oldenburg. Der 43-Jährige registriert einen "ökonomischen Analphabetismus in Deutschland", der umso erschreckender sei, als dass man "ökonomische Grundkenntnisse in fast allen Lebensbereichen braucht".

In diesen Tagen kommt nun die nächste Erhebung auf den Markt - und auch die zeigt neben etwas Licht viel Schatten. Der Bundesverband deutscher Banken hat das Wirtschaftswissen und die Finanzkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen abfragen lassen; zentrale Ergebnisse der repräsentativen Umfrage liegen der WirtschaftsWoche exklusiv vor.

Zwar haben sich die ökonomischen Kenntnisse seit 2015 insgesamt verbessert, doch bei mehr als einem Drittel der 14- bis 24-Jährigen sind sie immer noch "schlecht" oder "sehr schlecht". Mit dem Begriff "Rendite" konnte mehr als die Hälfte nichts anfangen. 40 Prozent der Befragten verstanden bei "Europäische Zentralbank" nur Bahnhof (vor drei Jahren waren es sogar 47 Prozent gewesen). Jeder Fünfte wusste nicht, was "Gewinn" bedeutet. Und dies, obwohl man unter drei vorgegebenen Definitionen auswählen konnte, von denen eine ernsthaft lautete: "Gewinn entsteht, wenn die Kosten höher sind als die Einnahmen".Was sind die Gründe für die Misere? Dass Allgemeinbildung auch ökonomische Kenntnisse einschließen muss, ist in der deutschen Kultusbürokratie mittlerweile unstrittig. Bereits 2008 befand die Kultusministerkonferenz: "Ökonomische Bildung gehört zum Bildungsauftrag der allgemein bildenden Schulen in der Bundesrepublik Deutschland." Streit gibt es also nicht über das Ob. Sondern über das Wie.

Das zentrale Problem: In den meisten Bundesländern gibt es kein eigenständiges Fach Wirtschaft. Ausnahmen sind Bayern, wo an den Gymnasien "Wirtschaft und Recht" auf dem Stundenplan steht, und Baden-Württemberg, das 2016 an den allgemeinbildenden Schulen das Fach "Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung" eingeführt hat. Ansonsten ist im Dschungel des Bildungsföderalismus ein Flickenteppich von fast 50 nach Bundesland und Schultyp unterschiedlichen Fächern und Fachkombinationen entstanden, in denen es irgendwie auch um Wirtschaft geht. Da gibt es Arbeitslehre, Weltkunde, Sozial-und Gesellschaftskunde, Sozialwissenschaften (Sowi), Politik/Wirtschaft (Powi) oder Kombifächer wie "Wirtschaft und Ernährung" oder "Wirtschaft und Technik". In Nordrhein-Westfalen, wo die Koalition von CDU und FDP ein Fach Wirtschaft zumindest plant, wird in der Sekundarstufe 1 "Politik und ökonomische Grundbildung" unterrichtet.

Parallel dazu gab und gibt es Versuche, ökonomische Bildung als Querschnittswissen in anderen Fächern wie Geschichte und ...

