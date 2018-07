Kerzers - Am 6. Mai dieses Jahres wurden im Papiliorama in Kerzers zwei Krabbenwaschbären geboren. Das Papiliorama ist einer der wenigen Zoos in Europa, welche diese Art halten und insbesondere auch züchten. Es ist die zweite Geburt dieser Art im Papiliorama. Genauer gesagt im Nocturama. Die Zukunft von Krabbenwaschbären in den zoologischen Gärten ist jedoch mehr als ungewiss.

Der Krabbenwaschbär ist ein Cousin des bekannten nordamerikanischen Waschbärs. Dieser ist in Europa eine invasive Art und die Europäische Union hat kürzlich die Haltung verboten. Die Art wird deshalb früher oder später in Zoos nicht mehr zu sehen sein.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...