Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Der Volkswagen-Konzern ist bei der Suche nach einem neuen Vorstandschef für die Premiummarke Audi fündig geworden. Markus Duesmann, bislang Einkaufsvorstand bei BMW, soll den Posten schnellstmöglich übernehmen, hieß es aus Konzernkreisen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank muss auf Geheiß der EU-Bankenabwicklungsbehörde 9,14 Prozent ihrer Bilanzsumme oder mehr als 100 Milliarden Euro an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten vorhalten, um nötigenfalls ihre Abwicklung zu gewährleisten. Die Bank äußerte sich dazu am Montag nicht. Die Bank dürfte damit um Emissionen speziell zur Erfüllung der MREL-Quote herumkommen, da sie die Vorgabe bereits zu erfüllen scheint - wie offenbar auch die Commerzbank. Die sieht sich für die Anforderungen "gut gewappnet", wie ein Sprecher erklärte, ohne indes auf Anfrage die MREL-Quote der Bank zu beziffern. (Börsen-Zeitung S. 2)

THYSSENKRUPP - Die IG Metall rückt bei Thyssenkrupp nach vorn. Wenn bis zu Ulrich Lehners Ausscheiden Ende Juli kein geeigneter neuer Aufsichtsratschef gefunden wird, übernimmt Vizechefkontrolleur und IG Metaller Markus Grolms das Amt. (Börsen-Zeitung S. 13)

OPEL - Der vom französischen PSA-Konzern übernommene Autobauer Opel wird nach Einschätzung des Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer seine Eigenständigkeit weitgehend verlieren. Die Peugeot-Mutter PSA scheine ausschließlich am historischen Opel-Kundenstamm interessiert zu sein, schreibt der Direktor des CAR-Institus an der Universität Duisburg-Essen. Der Opel-Betriebsrat könne diesen Prozess nicht stoppen. Dudenhöffer sieht die Ex-General-Motors-Tochter Opel als vergleichsweise schwache Marke, die in den vergangenen Jahren in Europa beständig Marktanteile verloren habe. (Welt S. 10)

GE - Der elfte Chef der einstigen Industrieikone General Electric (GE) ist der erste, der den Konzern kleiner machen soll. Generalsanierer John Flannery, seit einem Jahr im Amt, sieht sich beim radikalen Umbau etlichen Problemen gegenüber. Der angekündigte und vielfach vollzogene Verkauf von Unternehmensteilen in Höhe von 20 Milliarden Dollar hat Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten verschreckt, der Börsenkurs sank angesichts der Erosionserscheinungen um 50 Prozent und will sich partout nicht erholen, sogar aus dem Dow Jones flog GE, das einzige verbliebene Gründungsmitglied - nach einem Jahrhundert. Und vorige Woche musste der kämpfende CEO dann auch noch einen Gewinneinbruch im zweiten Quartal um mehr als 25 Prozent auf 736 Millionen Dollar verkünden - verursacht durch Flauten bei Windkraft und traditioneller Kraftwerkstechnik. Für den Konzern, der auf das Erfindergenie Thomas Alva Edison zurückgeht, ist kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar. (Handelsblatt S. 46)

HAUCK & AUFHÄUSER - Mit seinem chinesischen Eigentümer Fosun im Rücken treibt Hauck & Aufhäuser das Wachstum im Fondsgeschäft und im Investmentbanking voran. Als eines der ersten deutschen Unternehmen könnte das kleine Bankhaus bald in China Fonds an Privatanleger auflegen und verkaufen. (FAZ S. 18)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 00:21 ET (04:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.