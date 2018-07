Nachdem bekannt wurde, dass Tesla bei seinen Zulieferern nachträgliche Rabatte eingefordert hat, geriet die Aktie des Elektroautobauers unter Druck. Tesla-Chef Elon Musk versuchte bei Twitter zu beschwichtigen.

Ein Bericht über rückwirkende Rabattforderungen an Zulieferer hat die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla am Montag auf Talfahrt geschickt. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf eine interne Notiz, der Hersteller habe seine Lieferanten gebeten, einen beträchtlichen Teil von seit 2016 gezahltem Geld zurückzuerstatten, um Tesla zu helfen, profitabel zu werden.

In dem Brief werde dies als entscheidend für die Fortführung des Geschäfts sowie als Unterstützung bei Teslas Bemühen, profitabel zu werden, und als Investition in die Zukunft des Unternehmens dargestellt. Tesla bestätigte der Zeitung, sich um niedrigere Preise bei Zulieferern zu bemühen, ohne jedoch konkret auf das Memo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...