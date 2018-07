Klöckner & Co SE mit dem besten Quartalsergebnis seit über sieben Jahren DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Klöckner & Co SE mit dem besten Quartalsergebnis seit über sieben Jahren 24.07.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Operatives Ergebnis (EBITDA) von 82 Mio. EUR bzw. 85 Mio. EUR vor Sondereffekten deutlich über der ursprünglich prognostizierten Spanne von 65 bis 75 Mio. EUR - Anteil des über digitale Kanäle erzielten Konzernumsatzes überschreitet 20 %-Marke - Fortsetzung der positiven Ergebnisentwicklung im 3. Quartal und Gesamtjahr erwartet Duisburg, 24. Juli 2018 - Die Klöckner & Co SE konnte den positiven Ergebnistrend im zweiten Quartal 2018 fortsetzen. Mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 82 Mio. EUR (85 Mio. EUR vor Sondereffekten) nach 63 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum wurde, begünstigt durch die Marktentwicklung in den USA, das beste Quartalsergebnis seit über sieben Jahren erzielt. Das Konzernergebnis konnte von 24 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf 33 Mio. EUR gesteigert werden. Das Ergebnis je Aktie betrug entsprechend 0,33 EUR (Q2 2017: 0,23 EUR). Weitere Meilensteine wurden insbesondere bei der digitalen Transformation von Klöckner & Co erreicht. So stieg der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil zum Quartalsende auf 21 % - dies entspricht mehr als einer Verdopplung innerhalb der letzten 24 Monate. Zu einem weiteren deutlichen Anstieg wird der jüngst in Belgien live gegangene Onlineshop beitragen. Dynamisch entwickelt hat sich auch die von Klöckner & Co initiierte offene Industrieplattform XOM Materials. Im zweiten Quartal konnte neben einem weiteren Metallhändler erstmals ein großer, internationaler Verarbeiter technischer Kunststoffe als Anbieter für die Plattform gewonnen werden. Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Als Folge des starken Wachstums im Onlinegeschäft haben wir erstmals mehr als 20 % unseres Konzernumsatzes über digitale Kanäle erzielt und damit die digitale Vorreiterstellung in der Stahl- und Metallindustrie erneut bestätigt." Aufgrund des weiterhin positiven Marktumfelds rechnet Klöckner & Co auch für das dritte Quartal mit einem gegenüber dem Vorjahresquartal stark steigenden operativen Ergebnis (EBITDA) von 55 bis 65 Mio. EUR und einem entsprechend positiven Konzernergebnis. Damit wird für das Gesamtjahr nunmehr ein mindestens leichter EBITDA-Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 220 Mio. EUR erwartet. Vor diesem Hintergrund sollte auch das Konzernergebnis wieder deutlich positiv ausfallen. Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 120.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen, offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 6,3 Mrd. EUR. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. Ansprechpartner Klöckner & Co SE: Presse Christian Pokropp - Pressesprecher Head of Corporate Communications Telefon: +49 203 307-2050 E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com Investoren Christina Kolbeck Head of Investor Relations & Sustainability Telefon: +49 203 307-2122 E-Mail: christina.kolbeck@kloeckner.com 24.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Telefon: +49 (0)203 / 307-0 Fax: +49 (0)203 / 307-5000 E-Mail: info@kloeckner.com Internet: www.kloeckner.com ISIN: DE000KC01000 WKN: KC0100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707145 24.07.2018

ISIN DE000KC01000

AXC0027 2018-07-24/07:00