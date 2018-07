Neuste Medienmitteilungen

UBS-Ergebnis zweites Quartal 2018

Zürich 24. Jul 2018 06:45 Price Sensitive Information Quarterly Results

Quartalsbericht

Dokumente

Videos

2Q18 Vorsteuergewinn +12% YOY auf CHF 1,7 Milliarden



Konzernergebnis1 im ersten Halbjahr 2018 CHF 2,8 Milliarden, +15% im Vorjahresvergleich (YoY); bereinigte2 Rendite auf Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte ohne latente Steueransprüche3 17,3%; starkes Wachstum des Vorsteuergewinns in Global Wealth Management (+19%) und der Investment Bank (+24%)

Konzernergebnis1 im zweiten Quartal 2018 CHF 1,3 Milliarden, +9% YoY; verwässerter Gewinn pro Aktie CHF 0.33

Vorsteuergewinn im zweiten Quartal 2018 in Global Wealth Management +18% und der Investment Bank +26% YoY

Rückkauf eigener Aktien im Umfang von CHF 550 Millionen; unter Beibehalt robuster harter Kernkapitalquote (CET1) von 13,4% und CET1 Leverage Ratio von 3,75%

Ratings von UBS zählen zu den besten unter den internationalen Grossbanken, bestätigt durch jüngste Hochstufung von Moody's

Lesen Sie die ganze Medienmitteilung zu den 2Q18-Ergebnissen (https://www.ubs.com/content/news/de/2018/07/24/2q18-quarterly-result/_jcr_content/par/linklist/link.0137998026.file/bGluay9wYXRoPS9jb250ZW50L2RhbS9zdGF0aWMvcXVhcnRlcmxpZXMvMjAxOC8ycTE4LzJxMTgtbWVkaWEtcmVsZWFzZS1kZS5wZGY=/2q18-media-release-de.pdf)

1 Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis.

2 Siehe Tabelle «Performance by business division and Corporate Center unit - reported and adjusted» in dieser Mitteilung.

3 Bereinigte Rendite auf Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte, ohne Aufwand / Ertrag aus latenten Steuern und latenten Steueransprüchen; berechnet als der den Aktionären zurechenbare bereinigte Reingewinn / -verlust, ausgenommen Amortisation und Wertminderung von Goodwill und immaterieller Vermögenswerte und Aufwand / Ertrag aus latenten Steuern (gegebenenfalls annualisiert), dividiert durch das durchschnittliche den Aktionären zurechenbare Eigenkapital abzüglich Goodwill und anderer immaterieller Vermögenswerte, ausgenommen latente Steueransprüche, die nicht als hartes CET1-Kapital qualifizieren.