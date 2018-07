Osnabrück (ots) - Unions-Innenexperte Middelberg: Özil macht es sich zu einfach



"Die Repräsentation im Nationaltrikot hat auch eine politische Dimension" - CDU-Politiker: Dank für seine Leistungen



Osnabrück. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, hat Fußballspieler Mesut Özil vorgehalten, es sich in seiner Rückzugs-Erklärung "zu einfach" zu machen. "Die Repräsentation unseres Landes im Nationaltrikot hat auch eine politische Dimension", sagte Middelberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Das Foto des deutschen Nationalspielers mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sei "mitnichten eine Privatsache" und auch "keine unpolitische Petitesse". Özil gehe darauf in seiner Erklärung mit keinem Wort ein.



Kern der Kritik in seinem Fall sei, dass Erdogan sein Amt missbrauche, um seinen Bürgern Grundfreiheiten zu verwehren. "Erdogan verweigert Freiheitsrechte wie die freie Meinungsäußerung, die auch Mesut Özil hierzulande in Anspruch nimmt", erklärte Middelberg. Der CDU-Politiker hob zugleich hervor, dass dem Fußballer "Dank gebührt für seine Leistungen im Deutschlandtrikot". Es sei sehr bedauerlich, dass Özil nicht mehr für Deutschland spielen möchte. "Auch müssen wir respektieren, dass er wie viele Zuwandererkinder zwei nationale Loyalitäten empfindet", erklärte Middelberg. Bei so zentralen Dingen wie Menschenrechten dürfe dies aber "nicht als Grund für eine Relativierung herhalten".



