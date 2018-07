Osnabrück (ots) - Grünen-Politiker Trittin bescheinigt DFB im Fall Özil "Kreisklassenniveau"



"Mangel an Kompetenz und Anstand" - Ex-Minister: Fußballer wird zum Sündenbock



Osnabrück. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat der Führungsriege des Deutschen Fußballbundes (DFB) im Fall Mesut Özil einen "eklatanten Mangel an Anstand und Kompetenz" bescheinigt. "DFB-Präsident Reinhard Grindel und Team-Manager Oliver Bierhoff haben dabei ihr Kreisklassenniveau bewiesen", sagte Trittin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag).



Das Foto Özils mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sei "ein schwerer Fehler" gewesen, das anschließende Krisenmanagement sei aber vor allem dem DFB anzulasten. Dass dieser nun Özil dafür "zum alleinigen Sündenbock macht, ist unterste Schublade", sagte der Ex-Minister. Damit seien Jahre der Anti-Rassismus-Kampagnen des DFB Makulatur und viele Integrationsleistungen dahin. Sportlich gesehen sei Özils Rücktritt als Nationalspieler "ein herber Verlust", betonte der Grüne.



