Mit Gold-Bonus- und Discount-Zertifikaten zu Seitwärtsrenditen

Seitdem der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) im April 2018 nach mehreren Versuchen die Marke von 1.350 USD nicht überwinden konnte, ging es mit den Notierungen für eine Feinunze Gold deutlich nach unten. In den vergangenen Tagen verzeichnete der Goldpreis trotz der durch die Ausweitung des mittlerweile globalen Handelsstreites im Bereich von 1.220 USD einen vorläufigen Jahrestiefststand.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis nun bald einen Boden finden sollte und das Abwärtspotenzial bis zum Jahresende nicht mehr allzu hoch sein sollte, könnte eine Investition in Bonus-Zertifikate mit Cap durchaus interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 1.150 USD

Das währungsgesicherte DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf den Gold-Spotpreis mit der Barriere bei 1.150 USD Euro, Bonuslevel und Cap bei 1.391 USD, BV 0,1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000DGT3BA8, wurde beim Goldpreis von 1.226 USD mit 134,26 - 134,36 Euro gehandelt.

Wenn der Goldpreis bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 2.1.19 mit 139,10 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in 5 Monaten bei einem bis zu 6,20-prozentigen Rückgang des Goldpreises einen Ertrag von 3,53 Prozent (=7,60 Prozent pro Jahr). Berührt der Goldpreis bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am Ende mit einem Zehntel des am Bewertungstag festgestellten Gold-Spotpreises, maximal mit dem Cap von 139,10 Euro, zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 1.200 USD

Das nicht währungsgesicherte BNP-Discount-Zertifikat mit Cap bei 1.200 USD, BV 0,1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PR7EAK7, wurde beim Goldpreis von 1.226 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,17 USD, mit 100,11 - 100,15 Euro gehandelt. Das Discount-Zertifikat ist derzeit um 4,75 Prozent billiger zu bekommen, als dies bei einer direkten Veranlagung im Goldpreis der Fall wäre.

Wenn der Goldpreis am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 1.200 USD notiert, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag in Höhe von 120 USD zurückbezahlt, was bei einem gleich bleibenden Euro/USD-Kurs einem Eurogegenwert von 102,56 Euro entsprechen wird. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 5 Monaten bei einem Goldpreis von 1.200 USD oder darüber eine Renditechance von 2,41 Prozent (=5,80 Prozent pro Jahr).

Befindet sich der Goldpreis am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 21.12.18 ermittelten Goldpreis unter Berücksichtigung des Euro/USD-Wechselkurses erfolgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Gold oder von Anlageprodukten auf Gold dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de