Die Golar LNG Partners LP (ISIN: MHY2745C1021, NASDAQ: GMLP) wird eine Quartalsdividende von 0,5775 US-Dollar an ihre Aktionäre ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 14. August 2018 (Record date: 7. August 2018). Golar LNG Partners LP ist ursprünglich im Jahr 2007 als Tochtergesellschaft von Golar LNG Limited gegründet worden. Die Gesellschaft firmiert in der Rechtsform einer Master Limited Partnership (MLP). Im ersten Quartal ...

