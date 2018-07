Erst vor wenigen Wochen hatte Röchling den amerikanischen Medizintechnik-Spezialisten Precision Medical Products erworben. Der Vorstandsvorsitzende der Röchling-Gruppe, Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, der auch für den Unternehmensbereich Medical verantwortlich ist, erklärte zu der Übernahme, das bestehende Produktportfolio von Frank Plastic passe "ideal" in die Medical-Marktsegmente von Röchling und ergänze das bestehende Produktportfolio "komplementär". Auch in punkto Größe, Ausrichtung, technischer Kompetenz und kultureller Prägung passe Frank Plastic "sehr gut" in das Röchling-Firmennetzwerk, sagte Knaebel.

Ferdinand Piëch von der Ferdinand Piëch Beteiligungs GmbH, begründete den Verkauf so: "Wir haben uns zu einer Veräußerung unserer Anteile an der Frank Plastic AG und zu einer Partnerschaft mit der Röchling-Gruppe entschlossen, weil wir hier die allerbesten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...