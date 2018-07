The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398633278 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-25 503 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0423233540 NORTH AMER. DEV.BK 18-26 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AEN5 DZ BANK CLN E.9544 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEP0 DZ BANK CLN E.9545 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AEQ8 DZ BANK CLN E.9546 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AER6 DZ BANK CLN E.9547 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AES4 DZ BANK CLN E.9548 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AET2 DZ BANK CLN E.9549 BD01 BON EUR N

CA XFRA US44962LAF40 IHS MARKIT 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US46647PAW68 JPMORGAN CHASE 18/24 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US50077LAL09 KRAFT HEINZ F. 16/35 BD03 BON USD N

CA XFRA US585055BC90 MEDTRONIC 14/24 BD03 BON USD N

CA XFRA US863667AQ47 STRYKER 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US86765BAP40 SUNOCO LOG.P.O. 2044 BD03 BON USD N

CA XFRA USG47567AD78 IHS MARKIT 17/26 REGS BD03 BON USD N

CA B6K2 XFRA CA0738981087 BEARING LITHIUM EQ01 EQU EUR N

CA 37Z XFRA US01671P1003 ALLAKOS INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 7R8 XFRA US76029N1063 REPLIMUNE GR. INC DL-,001 EQ01 EQU EUR N