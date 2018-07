The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0333827472 TEVA PH.FI.NL IV 16-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQCZ9 HESSEN SCHA.16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8735 NORDLB IS. 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB5DBF3 DT.BANK MTN 09/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EH1 LB.HESS.THR.CARRARA07Q/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB33J0 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0ERC4 DEKA IHS SERIE 7433 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0M8Z5 LBBW GM-FLOATER 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US0258M0DJ59 AMER.EXPR.CR.13/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US78008S7D27 ROYAL BK CDA 13/18 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USU02320AJ50 AMAZON.COM 17/47 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB3D19 BAY.LDSBK.DUO 15/18 DAI BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB3D27 BAY.LDSBK.DUO 15/18 VOW3 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM543 SCHLW-H.SCHATZ.16/18 A1 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1266140984 ISLANDSBANKI 15/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1459537582 LDKRBK.BAD R.5568 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS1653064813 RABOBK NEDERLD 17/18 MTN BD02 BON RUB N