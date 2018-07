FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EFL XFRA CH0190891181 LEONTEQ AG SF 1

9BA XFRA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016