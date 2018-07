FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MEW XFRA CA58506X1042 MEDRELEAF CORP.

NWR XFRA CH0005059438 NEBAG NA SF 3,30