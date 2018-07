Medieninformation

Baloise investiert in Carhelper und baut Dienstleistungsangebot für Mobilität weiter aus

Basel, 24. Juli 2018. Die Basler Versicherungen machen sich mit ihrer Unternehmensstrategie "Simply Safe" bereit für die Zukunft und beteiligen sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an Carhelper, einem Autoservice-Direktvergleich. Mit dieser Investition und Kooperation sowie den beiden neuen Versicherungsprodukten "Innenraum" und "Neuwert" baut die Baloise in der Schweiz ihre Dienstleistungen im Bereich Mobilität weiter aus. Zudem wird die Grundlage geschaffen, auf Basis dieser Beteiligung künftig ein reichhaltiges Ökosystem an Dienstleistungen rund um Mobilität anbieten zu können.

"Wir sehen die Zukunft der Versicherungsindustrie nicht in isolierten Versicherungsprodukten sondern in Dienstleistungen, die über eine kundenfreundliche digitale Plattform in ein Ökosystem integriert sind. Dank der strategischen Partnerschaft mit Carhelper erweitern wir unsere Kontaktpunkte für Kunden in sinnvoller Weise und in Übereinstimmung mit unserem Omnikanalansatz", sagt Wolfgang Prasser, Geschäftsleitungsmitglied der Basler Schweiz.

Carhelper ist eine Vergleichsplattform für Autoservices, über die Kunden ganz einfach über die Selektion des Fahrzeugs und der Eingabe des Kilometerstands und der Postleitzahl eine Auswahl an verbindlichen Offerten für den gewünschten Autoservice erhalten. Offerten können nach Belieben sortiert werden, zum Beispiel nach Preis oder nach Standort der Garage. Die angezeigte Offerte ist verbindlich; der Kunde weiss dank Carhelper also genau, wieviel er bezahlen muss. Was Carhelper einzigartig macht, ist ein ausgeklügelter Algorithmus, der die Daten des Bundesamts für Strassen (ASTRA), der Fahrzeughersteller sowie der Partnerwerkstätten kombiniert. Der Kunde bekommt somit nicht nur den besten Preis, sondern gleich auch eine Empfehlung, welche Wartungsarbeiten bei seinem Auto mit entsprechendem Alter und Kilometerstand durchgeführt werden sollten.

"Wir freuen uns auf die exklusive Zusammenarbeit mit der Basler, weil wir unseren Kunden künftig, ergänzend zu unserem einzigartigen Angebot, attraktive Versicherungsdienstleistungen direkt über unsere Website anbieten können", ergänzt Matthias Gerber, CEO von Carhelper.

Innovative Versicherungsprodukte: Neuwertschutz und Innenraumversicherung

Die Weiterentwicklung von Versicherungsdienstleistungen ist essentiell, um erfolgreich die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Deshalb haben die Basler Versicherungen zwei innovative Motorfahrzeugdeckungen lanciert: den Neuwertschutz, dank welchem man sein Auto für bis zu sieben Jahren zum Neuwert versichern lassen kann, sowie die Innenraumversicherung. Reisst zum Beispiel beim Transport von Sperrgütern der Dachhimmel im Auto oder wird beim Wohnmobil der Kühlschrank beschädigt, sind diese Schäden, die durch eine reguläre Motorfahrzeug-Police nicht gedeckt sind, neu versichert.

"Diese neuen Produkte widerspiegeln den Trend, dem Kunden möglichst viel Spielraum und Individualität bei der Auswahl seiner Versicherungen zu geben sowie diese in themengleiche Plattformen wie Carhelper zu integrieren, auf welchen sich der Kunde ohnehin bereits bewegt", so Wolfgang Prasser.

v.l.n.r.: Lukas Keuerleber (Baloise), Wolfgang Prasser (Baloise), Matthias Gerber (Carhelper), Max Meister (Carhelper), Sebastian Schnyder (Baloise)

Foto: Signing Baloise und Carhelper (JPG) (http://e2.marco.ch/publish/baloise/18_2735/Baloise_Carhelper_Signing.jpg?TensidTrafficShaper=1&f=Baloise_Carhelper_Signing.jpg)

