Jadar Lithium verstärkt sein Board

24. Juli 2018 - Jadar Lithium Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, die Berufung eines neuen Mitglieds in das Board of Directors (das Board) bekannt zu geben.

Mit sofortiger Wirkung wird Herr Stefan Müller als Non-Executive Director in das Board von Jadar berufen.

Stefan Müller verfügt über umfassendes Wissen in den Bereichen Finanzmärkte und Investment-Banking sowie über 25-jährige berufliche Erfahrung. Stefan Müller ist der CEO und Gründer der DGWA Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA) mit Sitz in Frankfurt, Deutschland, einer kleinen, aber hochspezialisierten europäischen Investment- und Finanzmarkt-Beratungsgesellschaft für nationale und internationale kleine und mittelständische Unternehmen.

Stefan Müller absolvierte eine Bankausbildung und begann seine Laufbahn bei der Dresdner Bank AG als Senior Vice President des Bereichs Global Equity Trading. Er war in leitenden Positionen bei der Equinet AG, im Bankhaus Sal Oppenheim (der damals größten europäischen Privatbank) als Head of Global Proprietary Trading sowie als Managing Partner bei der Proprietary Partners AG, einer Hedgefonds-Beratungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz, tätig.

Stefan Müller übt die Funktion eines Non-Executive Director bei European Lithium Limited und bei Cape Lambert Resources Ltd aus und ist Mitglied des Aufsichtsrats der Agrarius AG, eines agrarbasierten Unternehmens, das an der Frankfurter Börse notiert ist; außerdem berät er verschiedene Unternehmen, Institutionen und bundesstaatliche Organisationen im Hinblick auf ihre Investmentstrategie.

Luke Martino, der Non-Executive Chairman, erklärte zu dem Neuzugang in das Board von Jadar wie folgt: Ich möchte Stefan ganz herzlich im Board von Jadar willkommen heißen, in das er wertvolle zusätzliche Kompetenzen einbringt, insbesondere seine Erfahrung auf den europäischen Märkten, speziell in den deutschsprachigen Ländern, von der wir außerordentlich profitieren werden. Im Zuge der Beauftragung der DGWA durch das Unternehmen haben wir die Zusammenarbeit mit Stefan sehr geschätzt, und wir freuen uns auf die Kooperation mit Stefan in seiner Position als Director des Unternehmens.

Stefan Müller äußerte sich zu seiner Berufung in das Board of Directors von Jadar wie folgt: Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Jadar, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Präsenz auf den europäischen Finanzmärkten auszuweiten und Kontakte mit europäischen Unternehmen aufzubauen, insbesondere mit solchen, die eine steigende Nachfrage nach Mineralien für Elektrofahrzeuge haben. Infolge des Wachstums der Elektrofahrzeugbranche und eines zunehmenden Schwerpunkts europäischer Investoren auf Investmentmöglichkeiten mit lokalem Fokus ist Jadar gut aufgestellt, um diese Investoren zu gewinnen.

Bei der Aushandlung der Bedingungen für die Berufung von Stefan Müller hat sich Jadar bereit erklärt, 5.000.000 Optionen an Stefan Müller auszugeben, die zu einem Ausübungspreis von $ 0,03 (3 Cent) spätestens am 31. Juli 2020 ausübbar sind. Die Ausgabe dieser Optionen unterliegt der Genehmigung der Aktionäre.

