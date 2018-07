Stahlhändler Klöckner & Co kann dank höherer Preise in den USA seinen Gewinn im zweiten Quartal steigern. Google-Mutterkonzern Alphabet bekommt seine Kosten in den Griff. Die Zahlen des Tages im Überblick.

Dieser Tage veröffentlichen viele Unternehmen Quartals- und Halbjahresbilanzen. Das sind die wichtigsten Zahlen am Dienstag, den 24. Juli:

KlöCo steigert Gewinn dank höherer Preise in den USADer Stahlhändler Klöckner & Co hat dank der anziehenden Preise im wichtigen US-Markt seinen Konzerngewinn im zweiten Quartal gesteigert. Unter dem Strich habe das Unternehmen 33 Millionen Euro verdient - neun Millionen mehr als vor Jahresfrist, teilten die Duisburger am Dienstag mit. Dies sei das beste Quartalsergebnis seit über sieben Jahren. Der operative Gewinn (Ebitda) sei - wie bereits nach vorläufigen Zahlen geschätzt - auf 82 Millionen Euro von 63 Millionen geklettert. Im dritten Quartal will Vorstandschef Gisbert Rühl den operativen Vorjahreswert von 47 Millionen Euro übertreffen und 55 bis 65 Millionen Euro einfahren. "Damit wird für das Gesamtjahr nunmehr ein mindestens leichter Ebitda-Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von ...

