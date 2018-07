(Ein Fehler bei den Ölkursen wurde berichtigt.)

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Dienstag zum Auftakt am deutschen Aktienmarkt ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,54 Prozent höher auf 12 618 Punkte. Damit schließt sich der Dax den Vorgaben aus Asien-Pazifik an, wo sich eine freundliche Tendenz durchsetzte. Vor allem in China setzte sich die Erholung mit Schwung fort.

USA: - KAUM BEWEGUNG - An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial am Montag wie schon zum Wochenschluss kaum vom Fleck bewegt. Der US-Leitindex wagte einmal mehr keine großen Sprünge und gab erneut minimal nach. Während einerseits der jüngste verbale Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani auf die Stimmung drückte, hofften die Anleger andererseits auf einen alles in allem weiterhin positiven Verlauf der Berichtssaison der Unternehmen.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien stiegen Aktien an den wichtigen Märkten. In China waren die Anstiege am stärksten, nachdem die Regierung ein Bündel von Maßnahmen beschloss, um die Nachfrage im Land anzukurbeln. Der CSI 300 gewann 1,72 Prozent, Hongkongs Hang Seng liegt zur Stunde 1,5 Prozent im Plus, Japans Nikkei 225 ist 0,55 Prozent stärker.

DAX 12.548,57 -0,10%

XDAX 12.579,99 0,23%

EuroSTOXX 50 3.454,05 -0,17%

Stoxx50 3.096,50 -0,07%

DJIA 25.044,29 -0,06%

S&P 500 2.806,98 0,18%

NASDAQ 100 7.371,78 0,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,98 -0,30%

Bund-Future Settlement 162,10 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1680 -0,11%

USD/Yen 111,31 -0,03%

Euro/Yen 130,01 -0,15%

ROHÖL:

Brent 72,80 -0,26 USD

WTI 67,65 -0,24 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

