Bern - Christoph Aeschlimann wird neuer Leiter des Unternehmensbereichs IT, Network & Infrastructure und Mitglied der Konzernleitung von Swisscom. Er tritt per 1. Februar 2019 die Nachfolge von Heinz Herren an, der nach Einarbeitung von Christoph Aeschlimann sein Pensum auf 60 Prozent reduzieren und sich strategischen Projekten und Aufgaben innerhalb und ausserhalb von Swisscom widmen wird.

Herren hat entschieden, nach 17 Jahren bei Swisscom, davon über zehn Jahre als Mitglied der Konzernleitung, ...

