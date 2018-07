Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-24 / 07:15 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Weiterer Sensationsdeal mit 5 Mio. Dollar Beteiligung an erster ICO-Börse - eigene Kryptowährung LASER vor Milliardenbewertung?* Unser Top-Pick Global Blockchain Technologies (WKN A2JST8) [2] vermeldete mit heutiger NEWS ein Update ihrer börsenbezogenen Aktivitäten, die Beteiligungen an mehreren Kryptowährungsbörsen sowie bevorstehende Deals für die Entwicklung weiterer neuer Börsen. Das Unternehmen wird sich mit 5 Mio. CAD an der Hyperion-Exchange beteiligen, die ein bislang einzigartiges Geschäftsmodell verfolgt. Des Weiteren wurden weitere interessante Details über die hauseigene Kryptowährung des LASER Networks bekannt, welche ein Ethereum Hard Fork sein wird und daher für einiges an Aufsehen sorgen wird. Diese einzigartige Exchange, wird die erste moderne Börse für Security-Token in Nordamerika sein. Hyperion ist positioniert, um die technologisch stagnierenden Aktienmärkte der Welt durch an Blockchain gehandelte tokenisierte Wertpapiere zu stören. Hyperions Markteinführung wird ungefähr zur gleichen Zeit erfolgen als die von tZero, eine dezentralisierte Security-Token-Börse, die in ihrem ICO mehr als 250 Mio. Dollar beschafft hat. *Weitere Details zur eigenen Kryptowährung LASER Network - Photon Token* Laser wird seine eigene Kryptowährung haben, genannt Photon, die ein fixes Angebot von 42 Mio. Einheiten haben wird, wovon 30% (12,6 Mio.) im Besitz des Unternehmens GBT sind. Wie dem White Paper zu entnehmen ist, wird es sich bei dem Photon Token um einen sogenannten Hard Fork aus der Kryptowährung Ethereum und Ethereum Classic handeln, welche in einem bestimmten Verhältnis Photon Token erhalten. Mit der zweit größten Kryptowährung als Zugpferd, wird das LASER-Projekt unserer Ansicht nach extrem in den Fokus aller Kryptoanleger rücken. *Milliarden Bewertung durch Ethereum Hard Fork möglich - warum? * *Beim letzten Hard Fork wurden allen Besitzern von Ethereum (Marktkapitalisierung 45 Mrd. Dollar) Anteile an Ethereum Classic zugesprochen, welche mittlerweile mehr als 1,6 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung aufweisen kann. Mit dem Zugpferd Ethereum kann daher der LASER Token Photon ebenfalls ein voller Erfolg werden, eine Bewertung von 1 Mrd. Dollar scheint durchaus im Bereich des Möglichen.* Ferner besitzt das Unternehmen Aktienkapital in Laser Technologies Corp., die sowohl als Basis für das Laser Network als auch als Konsortium fungieren wird, das Serviceknoten betreibt, die das Computer-Infrastrukturrückgrad des Netzwerks sind. Der Crowd-Sale von Photon wird voraussichtlich in den nächsten paar Wochen beginnen, vorbehaltlich der Genehmigungen der Wertpapieraufsichtsbehörden. Das sehr interessante Whitepaper rund um das Laser Projekt und den Ethereum Hard Fork können Sie auf der Homepage www.laser.xyz [3] eingesehen werden. *Global Blockchain in einem Topf mit Amazon, SAP, Microsoft!* *Der Evolve Blockchain ETF veröffentlichte vor kurzem die Höhe der aktuellen Holdings, es wurde weiter kräftig hinzugekauft (siehe im weiteren Text). Alleine die Projekte die im 3.-4. Quartal tokenisiert werden, haben unserer Ansicht nach ein Potenzial von 200 - 300 Mio. EUR (siehe Unternehmensupdate), die Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *dann als Beteiligung halten wird. Hierbei sind kommende Projekte und Projekte im Frühstadium noch gar nicht miterfasst, deshalb halten wir es durchaus für realistisch, dass bis spätestens Ende des Jahres eine 5-6 Mal höhere Bewertung möglich sein wird.* *Die heutigen News im Detail:* President und CEO Shidan Gouran sagte: "Unsere Beteiligungen in dieser Kategorie bilden Teil eines zusätzlichen und möglicherweise eigenständigen Geschäftsbereichs von kritischer Größe für das Unternehmen. Da die Assets weiter an Größe zunehmen und ausreifen, hat das Unternehmen die richtige Unternehmensstruktur zusammengestellt, um in der Zukunft eine mögliche Ausgliederung des Bereichs zu unterstützen." Zum jetzigen Zeitpunkt umfasst die Börsensparte des Unternehmens folgende Geschäftsaktivitäten: 1. *Hyperion Exchange* - sie bietet das, was die erste moderne Börse für Security-Token in Nordamerika sein wird. Hyperion ist positioniert, um die technologisch stagnierenden Aktienmärkte der Welt durch an Blockchain gehandelte tokenisierte Wertpapiere zu stören. Obwohl der globale Aktienmarkt von 32 Billionen Dollar im Jahr 2008 auf heute 79 Billionen Dollar angewachsen ist, so sind diese Märkte auf Börsen mit Eigenschaften angewiesen, wie sie Clearinghäuser besitzen, deren Funktionalität durch die Blockchain standardmäßig effizienter sowie zu niedrigeren Kosten dupliziert wird. Hyperions Markteinführung wird ungefähr zur gleichen Zeit erfolgen als die von tZero, eine dezentralisierte Security-Token-Börse, die in ihrem ICO mehr als 250 Mio. Dollar beschafft hat. 2. *Laser Network* - es operiert wie ein SWIFT-ähnliches Netzwerk für Kryptowährungen. Laser ist eine Serviceebene, die es den Blockchains verschiedener Kryptowährungen ermöglicht ohne die Nutzung einer zentralen Börse miteinander zu interagieren. Da sich die Kryptowährungen weiterentwickelt haben, ist es deutlich, dass es aufgrund des starken Interesses der allgemeinen Öffentlichkeit und der Hunderte Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung eine starke Aufwärtsdynamik für diese digitalen Assets gibt. Im Zuge dieser Entwicklung wurde es jedoch deutlich, dass einige Beschränkungen für einzelne Kryptowährungen hinsichtlich des möglichen Erwerbs von Marktanteilen durch jede Währung bestehen. Dies ist, dass trotz der Tatsache, dass Kryptowährungen wie z. B. Bitcoin, Ethereum und Litecoin wichtige Währungen sind, keine einzige dieser Währungen die primäre Kryptowährung der Welt werden kann. Dies hat keine negativen Auswirkungen auf Kryptowährungen, da sie die gleiche Realität mit Fiat-Währungen teilen, wovon es 180 gibt. Sie stehen miteinander in keinem Wettbewerb um Marktanteile, da sie jeweils ihrem eigenen Zweck in ihren entsprechenden Rechtssprechungen dienen. Diese Währungen können einfach über Grenzen hinweg und mittels Banksysteme wie z. B. SWIFT abgewickelt werden, was die meisten Währungen global handelbar und fungibel macht. Laser wird den gleichen Zweck für Kryptowährungen erfüllen und es vielen verschiedenen Coins und Token ermöglichen, zu koexistieren und miteinander zu wachsen. Laser wird seine eigene Kryptowährung haben, genannt Photon, die ein fixes Angebot von 42 Mio. Einheiten haben wird, wovon 30% (12,6 Mio.) im Besitz des Unternehmens sind. Ferner besitzt das Unternehmen Aktienkapital in Laser Technologies Corp., die sowohl als Basis für das Laser Network als auch als Konsortium fungieren wird, das Serviceknoten betreibt, die das Computer-Infrastrukturrückgrad des Netzwerks sind. Der Crowd-Sale von Photon wird voraussichtlich in den nächsten paar Wochen beginnen, vorbehaltlich der Genehmigungen der Wertpapieraufsichtsbehörden. Weitere Informationen über Laser sind unter www.laser.xyz [3] zu finden. 3. *Singularity Exchange* - Basierend auf einer Kombination von Laser Network mit dem verbreiteten Stellar Ledger-Network wir Singularity als eine dezentralisierte Börse für Fiat-Währungen und digitale Assets fungieren. Fiat-Währungen können als tokenisierte Assets (d. h. Dollar, Euro, usw. werden durch Assets auf Stellar repräsentiert) gehandelt werden, was einen viel größeren Umfang des digitalen Asset-Handels ermöglicht. Singularity wird eine föderierte Sidechain haben, die das Laser Network mit dem Stellar Network verbindet, was einen reibungslosen Handel von Assets, die sich im Laser Network befinden, auf Stellar mittels Singularity ermöglicht. Singularity wird ebenfalls einen Verwahrungs- und Proxy-Ausgabeservice für über 30 Fiat-Währungen und über 200 digitale Währungen bieten, der als eine DAPP (dezentralisierte Applikation) im Laser Network eingerichtet ist. 4. *Staatlich geförderte Börsen* - BLOC hat signifikante Fortschritte bei ihren früher bekannt gegebenen Initiativen zur Gründung einer Börse in Partnerschaft mit großen staatlichen Akteuren. Die Aktionäre werden zu gegebener Zeit über die neuesten Entwicklungen informiert. *Hyperions Mitgründer und CEO, Michael Zavet, sagte: * "Wir freuen uns, Teil von BLOCs Börsensparte zu sein und mit BLOCs Unterstützung hoffen wir, die Hyperion Exchange auszubauen und zu avancieren, um mit bestehenden großen Börsen zu konkurrieren und um die Aktienmärkte der Welt zu stören, die weitgehend wenig Innovationen gesehen haben." *President und CEO, Shidan Gouran, fügte hinzu: * "Mit diesen laufenden Börsenprojekten haben wir jetzt in mehreren Bereichen des Kryptowährungssektors eine signifikant gesteigerte Dynamik. Aufgrund des Umfangs einiger unserer aktuellen Börsenprojekte hoffen wir, in der Blockchain-Branche im dritten und vierten Quartal 2018 weiterhin neue Wege zu beschreiten." *Und schließlich sagte der Chairman des Unternehmens, Steve Nerayoff:* "Die Zuverlässigkeit der Börsen ist etwas wie eine unsichtbare Lücke in der

