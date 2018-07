In einer Videobotschaft an die Mitarbeiter hat der neue Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff klargestellt: Eine Zerschlagung des Konzerns sei nicht geplant. Allerdings müssten dringend Kosten gesenkt werden.

Der neue Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff hat einer Zerschlagung des Konzerns eine Absage erteilt. Der Aufsichtsrat habe das klare Mandat erteilt, den bisherigen Weg bis auf weiteres mit allen Geschäften fortzusetzen, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Text einer Videobotschaft des Managers an die Mitarbeiter. "Wir müssen aber auch ehrlich sein: Trotz aller Anstrengungen und Veränderungen haben wir noch nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben." Thyssenkrupp müsse endlich wieder genügend Geld verdienen. Zuvor hatte auch Arbeitsminister Hubertus Heil vor einer Zerschlagung gewarnt.

"Die Forderung unserer Aktionäre nach einer Wertsteigerung ist berechtigt", betonte Kerkhoff. Die Rendite müsse gesteigert werden, um das Vertrauen des Kapitalmarkts zu stärken. Der Manager ging damit auch auf Investoren wie den Großaktionär Cevian und dem US-Hedgefonds Elliott zu, die den bisherigen Kurs kritisiert hatten. Sie fordern, alle Sparten unter die Lupe zu nehmen, die Rendite zu steigern oder die Geschäfte abzustoßen. ...

