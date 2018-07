Das Analysehaus RBC hat ING von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 14,00 Euro gesenkt. Die Bank verfüge über eine gute Kapitalausstattung, wachse aus eigener Kraft robust und investiere weiterhin, doch seien die Markterwartungen in puncto Ertragswachstum, Kostenkontrolle und Kapitalentwicklung für das zweite Quartal sowie das Gesamtjahr 2018 schlicht immer noch zu hoch, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ajx

Datum der Analyse: 24.07.2018

ISIN NL0011821202

AXC0049 2018-07-24/07:57