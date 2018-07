Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

EQS Group-Media / 2018-07-24 / 07:30 *Von Roll Institut für Hochspannungsisolation eröffnet neues Testlabor für Elektromobilität* Breitenbach, 24 Juli 2018 - Die Von Roll Holding AG teilt mit, dass das Von Roll Institut in Breitenbach diese Woche um ein neues eDrive Testlabor erweitert wurde. Das neu eröffnete Labor fokussiert sich ausschliesslich auf das Testen von elektrischen Isolierstoffen, die in Motoren von Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Christoph Herold, Direktor und Leiter des Von Roll Instituts erklärt dazu: «Die Elektromobilität ist weltweit auf dem Vormarsch. Die Antriebe gehen zunehmend in Richtung Hochspannung mit 800 Volt und höher. Wir unterstützen Hersteller von Elektromobilen weltweit dabei die Gesetze der Hochspannung zu ihrem Vorteil für technisch, führende Produkte zu nutzen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unseren hochspezifischen Messmethoden helfen wir die Langlebigkeit und Effizienz von Elektromotoren zu verbessern. Nahezu alle weltweit führenden Hersteller von Elektromobilen vertrauen auf die Analysen und Testresultate des Von Roll Instituts.» Bereits seit den ersten Tagen der Elektromobilität hat Von Roll innovative Produkte für den Automotive Markt entwickelt. Das neue eDrive Labor testet unter anderem elektrische Antriebe, die von leistungselektronischen Komponenten angesteuert werden. Solche Umrichter regeln die Drehzahl des Motors und wandeln somit den Druck auf das Gaspedal in elektrische Impulse um. Das Isolationsmaterial wird damit deutlich höheren Spannungen, Temperaturen und Frequenzen ausgesetzt. Die Anlagen für hochfrequente Hochspannungsbeanspruchungen, die für das neue Testlabor eigens entwickelt wurden, zählen zur modernsten Prüftechnik weltweit. Mehr Informationen finden Sie auf www.vonroll.institute [1]. _Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 15 Standorten mit 1450 Mitarbeitern vertreten._ *Kontakt:* Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de [2]/. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=FNAIYINDYI [3] Dokumenttitel: Download of pictures for press release Emittent/Herausgeber: Von Roll Holding AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group-Media 707189 2018-07-24 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c8c30ffb7b88d46b405c73a53bcea1da&application_id=707189&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f72741bad7c666be073931bf48cd7606&application_id=707189&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=47ff85e5613ac52b65e7ab969b19ebc6&application_id=707189&site_id=vwd&application_name=news

