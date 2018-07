Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU vor Zahlen zum zweiten Quartal von 137 auf 176 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Angesichts der gestiegenen Auslieferungen von GTF-Triebwerken im ersten Halbjahr und des starken Verkehrswachstums liege er mit seiner Prognose für den Umsatz in den ersten sechs Monaten über dem vom Unternehmen gesammelten Konsens, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Ferner berücksichtigte Hallam nun Schätzungen für das Jahr 2020./la/he Datum der Analyse: 23.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2018-07-23/21:29

ISIN: DE000A0D9PT0