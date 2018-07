Die Privatbank Berenberg hat Pfeiffer Vacuum mit "Hold" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Martin Comtesse betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar die solide Marktposition und das mittelfristige Wachstumspotenzial des Vakuumpumpenherstellers, ist aber wegen der bereits fairen Bewertung, des sich verschärfenden Wettbewerbs im Kerngeschäft und eines bevorstehenden Investitionsprogramms vorsichtig./ajx/ck Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-07-24/08:04

ISIN: DE0006916604