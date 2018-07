Die Privatbank Berenberg hat Home24 mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Home24 sei der führende, reine Online-Versandhändler für Möbel in einem 575 Milliarden Euro schweren globalen Markt für Wohnen und Einrichten, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bereits in sieben europäischen Ländern sowie in Brasilien tätige Unternehmen dürfte im Zuge des Online-Trends profitieren. Er erwarte umsatzseitig mittelfristige eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 30 Prozent./ck/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-07-24/08:05

ISIN: DE000A14KEB5