Die US-Bank JPMorgan hat Just Eat auf "Underweight" mit einem Kursziel von 771 Pence belassen. Die Aktien des Essenslieferdienstes hätten sich nach einer Kapitalmarktveranstaltung von ihrer Schwäche erholt, da die Konsensschätzungen danach nur leicht gesunken seien und zunehmend auf höhere Jahresziele gehofft werde, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Wettbewerb auf dem britischen Markt bleibe aber hart. Er bevorzuge die Aktie des Konkurrenten Delivery Hero./gl/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-07-24/08:07

ISIN: GB00BKX5CN86