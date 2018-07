Beim Stahlhändler Klöckner & Co wächst nach einem starken zweiten Quartal der Optimismus. Aufgrund des positiven Marktumfeldes sei auch im laufenden dritten Quartal von einem stark steigenden operativen Ergebnis (Ebitda) von 55 bis 65 Millionen Euro (Vorjahr: 47) auszugehen, teilte Klöckner am Dienstag in Duisburg mit. Im Gesamtjahr dürfte der operative Gewinn zumindest leicht das Vorjahresergebnis von 220 Millionen Euro überrunden und das Konzernergebnis wieder "deutlich positiv" ausfallen.

Zwischen April und Juni konnte Klöckner eigenen Angaben zufolge das beste Quartalsergebnis seit über sieben Jahren erzielen. Das Ebitda kletterte angetrieben von gut laufenden Geschäften in den USA um 30 Prozent auf 82 Millionen Euro. Unter dem Stich legte der Konzerngewinn um 37,5 Prozent auf 33 Millionen Euro zu. Der Umsatz verbesserte sich um 9 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Eckdaten hatte der Konzern bereits am 9. Juli vorgelegt./she/mne/jha/

