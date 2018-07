Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ericsson von 52 auf 72 schwedische Kronen angehoben, die Einstufung auf aber "Neutral" belassen. Dank eines anziehenden Geschäfts in den USA dürfte der Telekomausrüster im zweiten Quartal mehr Rückenwind spüren, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs spiegele die Geschäftsperspektiven aber bereits wider./mis/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-07-24/08:10

ISIN: SE0000108656