DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 170 (145) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BT GROUP AUF 250 (245) PENCE - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 87 (84) CHF - 'NEUTRAL'UBS HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 72 (52) SEK - 'NEUTRAL'UBS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 40 (38) EUR - 'BUY' BERENBERG STARTET HOME24 MIT 'BUY' - ZIEL 35 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 74 (87) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET PFEIFFER VACUUM MIT 'HOLD' - ZIEL 150 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AXEL SPRINGER AUF 78 (82) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 176 (137) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 80 (81) EUR - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1...Den vollständigen Artikel lesen ...