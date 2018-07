Deutsche Bank erfüllt MREL-Vorgaben, BöZ, S. 1/2 DF Deutsche Forfait AG - Geschäftsvolumen Q1 in Höhe von 9,8 Mio Euro blieb insgesamt hinter den Erwartungen Klöckner & Co SE mit dem besten Quartalsergebnis seit über sieben Jahren - EBITDA 82 Mio (Prog 65-75 Mio) BMW -Vorstand Markus Duesmann soll Audi-Chef werden, HB STS Group AG: Erfolgreicher Eintritt in den nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt Sartorius - H1 Umsatz 758,4 Mio (Prog 756) , ber EBITDA 189,5 Mio (Prog 188) , hebt Umsatzprognose Wirecard erweitert Partnerschaft mit SAP zur Einführung von Wirecard Extension for SAP Commerce ams AG mit Umsatz und Profitabilität in Q2 oberhalb der Erwartungen ...

