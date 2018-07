Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Der Ausblick der Fluggesellschaft auf das zweite Geschäftsquartal habe enttäuscht, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell des Billigfliegers sei aber flexibel und effizient. Trotz des kurzfristigen Drucks sei das Unternehmen bei Produktivität und Stückkosten branchenführend, was letztendlich zu Marktanteilsgewinnen führen sollte./ajx/mis Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

