Die britische Investmentbank Barclays hat BASF vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Zwar dürfte das zweite Quartal des Chemiekonzerns den voran gegangenen ähneln, doch die bereits deutlich gesunkene Bewertung der Aktie verringere das Risiko weiterer Verluste, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei überzeugt, dass BASF sich in der zweiten Jahreshälfte überdurchschnittlich entwickeln werde, denn der Ergebnismix dürfte sich wesentlich verbessern. BASF bleibe wegen des attraktiven Chance/Risiko-Profils sein "Top Pick"./ck/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-07-24/08:22

ISIN: DE000BASF111