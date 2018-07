Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alphabet nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1360 US-Dollar belassen. Die Google-Mutter habe auf gesamter Breite starke Resultate erzielt, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anders als in den vergangenen sechs Monaten habe es auch wenig Debatte drumherum gegeben. Die Zahlen seien auf den ersten Blick schlicht gut gewesen./mis/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-07-24/08:28

ISIN: US02079K1079