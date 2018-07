Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Google-Mutter Alphabet hat dank weiterhin hoher Werbeumsätze im zweiten Quartal zwar erneut gute Geschäfte gemacht. Beim Gewinn macht aber die vergangene Woche verhängte Kartellstrafe der EU dem Internetkonzern zu schaffen. Die EU hatte wegen des Vorwurfs des Marktmissbrauchs beim Smartphone-Betriebssystem Android eine Strafe von 4,3 Milliarden Euro (5,07 Milliarden US-Dollar) verhängt.

Der Suchmaschinenbetreiber verbuchte einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden Dollar, dieser Wert lag 9,3 Prozent unter Vorhahresniveau. Umgelegt auf die Aktie wies Alphabet ein Ergebnis von 4,54 Dollar aus. Im vergangenen Jahr, als das Unternehmen ebenfalls mit einer Kartellstrafe in der EU zu kämpfen hatte, hatte der Konzern noch 5,01 Dollar je Aktie verdient. Bereinigt um die aktuelle Strafe verbuchte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,75 (Vorjahr 8,90) Dollar und damit deutlich mehr als die 9,64 Dollar, die Analysten im Konsens dem Unternehmen zugetraut hatten. Von Factset befragte Analysten hatten bei der Google-Holding mit einem Ergebnis je Anteil von 9,66 Dollar gerechnet.

Alphabet wies einen Umsatz nach Kosten für die Akquisition von Nutzerverkehr von 26,24 Milliarden Dollar aus nach 20,91 Milliarden im Vorjahr. Die Markterwartung hatte bei 25,58 Milliarden Dollar gelegen. Die Aktien von Alphabet stiegen im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com um 3,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q

13:25 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, ausführliches Ergebnis 2Q

22:09 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 zuvor: 56,5 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.819,00 +0,25% Nikkei-225 22.496,31 +0,44% Hang-Seng-Index 28.656,71 +1,42% Kospi 2.280,27 +0,48% Shanghai-Composite 2.898,49 +1,36% S&P/ASX 200 6.264,00 +0,58%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Dienstag nach oben mit den Kursen. Angeführt werden die Märkte der Region von den chinesischen Börsen. Sie profitieren von der Spekulationen auf eine Lockerung der Geldpolitik und eine expansive Fiskalpoltitk, um drohenden negativen Effekten der US-Handelspolitik zu begegnen. Gefragt sind Bankenaktien. China Construction Bank steigen in Hongkong um 3,8 Prozent und ICBC um 3,7 Prozent. Gesucht sind ferner Aktien von Unternehmen, die potenziell von einem Ausbau der Infrastruktur in China profitieren. Japanische Aktien machen einen Teil ihrer Verluste vom Wochenbeginn wett. Stützend wirkt, dass der Yen zum Dollar wieder nachgegeben hat. Aktien japanischer Banken waren mit der Spekulation auf höhere Zinsen am Montag gesucht und legen auch am Dienstag zu. Resona rücken um 0,7 Prozent vor und Mitsubishi UFJ um 0,6 Prozent. Nomura gewinnen 0,5 Prozent. In Hongkong springen Q Tech um gut 43 Prozent nach oben, nachdem der Smartphone-Zulieferer einen Durchbruch bei der Entwicklung neuer Produkte gemeldet hat. Q Tech hat darüber hinaus nach eigenen Angaben Großaufträge von zwei chinesischen Smartphone-Herstellern erhalten. Aktien chinesischer Pharmahersteller leiden erneut unter dem Impfstoffskandal, der die Branche seit einigen Tagen erschüttert. Changsheng Bio brechen in Shenzhen abermals um das Tageslimit von 10 Prozent ein. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Impfstoffe auf den Markt gebracht zu haben, die nicht den Sicherheitsstandards genügten. Andere Branchenunternehmen werden in Sippenhaft genommen: Shenzhen Kangtai Biological Products und Chongqing Zhifei Biological Products fallen ebenfalls in Shenzhen um 10 bzw 4,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Ein überzeugender Quartalsausweis hat am Montag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com den Aktien der Google-Mutter Alphabet Auftrieb gegeben (siehe Tagesthema). Steel Dynamics rückten um 2,5 Prozent vor. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal Preiserhöhungen durchsetzen, was sich in einer Umsatzsteigerung um 23 Prozent niederschlug (siehe Meldungen seit Vortag 20.00 Uhr). Whirlpool brachen nach einer Gewinnwarnung um 9,3 Prozent ein (siehe Meldungen seit Vortag 20.00 Uhr). Die Aktien des Glasbehälterherstellers Owens-Illinois verbilligten sich nach Vorlage von Geschäftszahlen um 3,5 Prozent. Das Unternehmen hatte im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht, den Owens-Illinois dem starken Dollar und Transportproblemen zuschrieb. Gut kamen dagegen die Zahlen von Crane an. Die Aktie des Herstellers von Industriegütern stieg daraufhin um 3,9 Prozent. Infinera legten um 1,8 Prozent zu, nachdem der Netzwerkausrüster den Kauf der nicht börsennotierten Coriant für 430 Millionen Dollar in bar und Aktien angekündigt hatte. Mit der Übernahme will Infinera den Jahresumsatz verdoppeln. Sie soll ab 2019 deutlich ertragssteigernd wirken und erhebliche Kosteneinsparungen ermöglichen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.044,29 -0,06 -13,83 1,32 S&P-500 2.806,98 0,18 5,15 4,99 Nasdaq-Comp. 7.841,87 0,28 21,68 13,59 Nasdaq-100 7.371,78 0,29 21,55 15,25 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 688 Mio 815 Mio Gewinner 1.258 1.374 Verlierer 1.682 1.547 Unverändert 140 136

Uneinheitlich - Die Wall Street war gefangen zwischen Handelskonflikt und Berichtssaison. Dazu gesellte sich die Irankrise, die neue geopolitische Sorgen hochkochen ließ. Insgesamt hielt die positiv verlaufende Berichtssaison die Stimmung hoch. 87 Prozent der Unternehmen haben bislang die Gewinnschätzungen übertroffen, 77 Prozent schnitten beim Umsatz besser als erwartet ab. Favoriten waren Finazwerte angesichts deutlich gestiegener Marktzinsen. Einen Aufschlag von 2,0 Prozent verzeichnete der Bankensektor. JP Morgan zogen um 1,9 Prozent an, Wells Fargo um 2,8 Prozent. Tesla gaben derweil 3,3 Prozent ab. Der Elektroautobauer forderte laut einem Bericht von Zulieferern Geld für bereits vergangene Aufträge zurück, um profitabel zu werden. Das Unternehmen dementierte dies gleichwohl. Hasbro sprangen um 12,9 Prozent an nach übertroffenen Erwartungen im Berichtsquartal. Dagegen gaben Halliburton wegen einer enttäuschenden Marge um 8,1 Prozent nach. Lifepoint Health haussierten um 35,5 Prozent. Laut einem Bericht will Apollo Global den Klinikbetreiber übernehmen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,62 3,4 2,59 142,2 5 Jahre 2,82 6,0 2,76 89,9 10 Jahre 2,96 6,5 2,90 51,7

Anleihen gerieten stärker unter Druck - belastet von anstehenden Neuemissionen in der laufenden Woche. Insbesondere die Auslandsnachfrage könnte schwach ausfallen, so die Befürchtung mit Blick auf die handelspolitischen Spannungen. Zudem reduziere die Fed die Summe ihrer wieder angelegten Gelder, weil sie ihr Portfolio verkleinere, hieß es weiter. Verwiesen wurde auch auf Spekulationen über eine weniger akkommodierende Geldpolitik in Japan.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1681 -0,1% 1,1689 1,1730 -2,8% EUR/JPY 130,01 -0,1% 130,12 130,16 -3,9% EUR/GBP 0,8922 -0,0% 0,8923 0,8922 +0,4% GBP/USD 1,3092 -0,1% 1,3100 1,3147 -3,2% USD/JPY 111,31 +0,0% 111,30 110,97 -1,2% USD/KRW 1134,80 +0,1% 1134,04 1131,32 +6,3% USD/CNY 6,8180 +0,4% 6,7930 6,7830 +4,8% USD/CNH 6,8321 +0,3% 6,8113 6,7932 +4,9% USD/HKD 7,8459 -0,0% 7,8482 7,8479 +0,4% AUD/USD 0,7374 -0,1% 0,7383 0,7413 -5,7% NZD/USD 0,6778 -0,1% 0,6786 0,6817 -4,5% Bitcoin BTC/USD 7.962,91 +2,9% 7.742,13 7.740,97 -41,7%

Der Dollar zog im Verlauf nach der jüngsten Schwäche auf breiter Front wieder an. Der Euro sank auf 1,1695 Dollar nach Wechselkursen um 1,1730 am Freitagabend. Der ICE-Dollarindex kletterte um 0,2 Prozent. Der festere Greenback wurde mit Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin begründet, wonach Präsident Trump die Unabhängigkeit der US-Notenbank unterstütze. Nach Trumps Forderungen nach einer weniger straffen Geldpolitik waren daran zuletzt Zweifel aufgekommen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,69 67,89 -0,3% -0,20 +14,6% Brent/ICE 72,88 73,06 -0,2% -0,18 +12,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 24, 2018 02:06 ET (06:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.