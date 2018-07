Die Aktien von Sartorius haben am Dienstag im vorbörslichen Handel nach der Bekanntgabe solider Quartalszahlen und eines optimistischen Ausblicks ins Minus gedreht. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten sie zuletzt 2,3 Prozent tiefer im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Ein Händler verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Titel des Pharma- und Laborausrüsters nach ihrem rasanten Anstieg seit Ende Juni nun anfällig für Gewinnmitnahmen seien. In den vergangenen zwei Monaten hatten sich die Papiere in der Spitze um mehr als 20 Prozent verteuert.

Sartorius hat mit einem unerwartet starken zweiten Quartal den ernüchternden Jahresstart wieder ausgebügelt. Vor allem der Bereich Bioprocess Solutions, in dem der Konzern Produkte für die Herstellung von Biopharmazeutika anbietet, lief besser als vom Unternehmen gedacht. Der Vorstand hob daher die Umsatzziele für den Bereich und den Gesamtkonzern an./edh/fba

ISIN DE0007165631

AXC0063 2018-07-24/08:38