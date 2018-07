Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Erwartungen dürften an ein gebremstes Umsatzwachstum angepasst worden sein, solange der Sportartikelhersteller weiter Qualität über Quantität stelle, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechne weiter mit einer solide steigenden Margen./ck/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-07-24/08:40

ISIN: DE000A1EWWW0