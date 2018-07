Die Deutsche Bank hat GlaxoSmithKline (GSK) nach Pressespekulationen über eine mögliche Abspaltung des Konsumentengeschäfts auf "Hold" mit einem Kursziel von 1525 Pence belassen. Es habe durchaus Vorzüge, über die Notwendigkeit einer Aufspaltung zu diskutieren, aber kurzfristig sehe er diese nicht, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem kollidiere dies mit dem strategischen Mandat von Vorstandschefin Emma Walmsley, dass alle drei Geschäftsfelder zu den Ausschüttungen an die Aktionäre beitragen sollen./ck/ajx Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

