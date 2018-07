OMV und der Analysten-Konsensus >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout-AUT: Sanochemia zurück über... » ATX an einem volumensschwachen... OMV Analyst consensus for OMV results Q2 2018 is available: http://bit.ly/2jzKSbr. Results release on August 2, 7:00 am CEST. omvresults OMV Mitglied in der BSN Peer-Group Ölindustrie Show latest Report (21.07.2018) Im ATX auf Pos. 17 (bezogen auf YTD %). Platz 2 im Umsatzranking YTD im ATX. Rainer Seele (CEO) Manfred Leitner (Board Member) Johann Pleininger (Board Member) Reinhard Florey (CFO) Magdalena Moll (IR) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier RBI im Gespräch mit Fintech Finance >>...

Den vollständigen Artikel lesen ...