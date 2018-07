Wie zu erwarten startet der Primärmarkt ruhig in die neue Woche. NIBC preiste einen Floater mit zwei Jahren Laufzeit im Volumen von EUR 300 Mio. bei 3MEuribor+40 BP.Ceva Logistics plant EUR 300 Mio. in Form einer Senior Secured Anleihe mit 7 Jahren Laufzeit und erster Callmöglichkeit nach 3 Jahren zu emittieren. Erwartetes Rating B1/ BB-. Cerberus Capital Management erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am französischen Flughafenlogistikunternehmen WFS Global Holding SAS von Platinum Equity....

