Die Baader Bank hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Franken belassen. Mit ihren Eckdaten habe die Bank die Erwartungen übertroffen, aber es in dem Zahlenwerk aber auch weniger inspirierende Elemente, schrieb Analyst Tomasz Grzelak in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 24.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-07-24/09:01

ISIN: CH0244767585